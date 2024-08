Cronoscalate: Gianluca Ticci alla Vittorio Veneto – Cansiglio

Il pilota della Sport Favale 07 sarà al volante di una Nova Proto NP 03

Archiviata, con soddisfazione, la partecipazione allo Slalom Favale – Castello, dove ha debuttato al volante di una vettura “a tetto scoperto”, per Gianluca Ticci è giunto il momento di tornare a rivolgere le proprie attenzioni alle cronoscalate. Il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 in questo fine settimana sarà in lizza nella 42^ edizione della “Vittorio Veneto – Cansiglio”, valida per il CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) – Centro Nord: il pilota di Favale di Malvaro affronterà l’impegno con una Nova Proto NP 03 motorizzata Aprilia, vettura che gli sarà messa a disposizione dal Team Faggioli.

“L’esperienza nello slalom di casa con un mezzo “a tetto scoperto”, la Radical SR3, è stata positiva – sottolinea Gianluca Ticci – e, pertanto, a fronte dell’indisponibilità della mia Fiat X1/9 2000 16v, ho deciso di ripropormi al volante di una vettura Sport, ben conscio di tutte le problematiche che comporta salire su una macchina che non si conosce. Mi conforta, però, il fatto che affronto una gara leggendaria e con un percorso stretto, tortuoso e insidioso che ricorda un po’ le strade liguri, dove lo scorso anno ho fatto bene e dove spero di mettere a segno una prestazione soddisfacente”.

La stagione 2024 di Gianluca Ticci è supportata dalla Scuderia Sport Favale 07 e da un pool di aziende formato da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, Ricambi di Mattia Rosi, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management, AGM CNC Racing Parts Parma, WRAP.IT e OrioliSuspension.