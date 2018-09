Crollo ponte, Rossetti: abbassare limiti velocità in autostrada e Lungomare Canepa

“Personalmente ritengo sia da verificare l’eventuale limitazione della velocità sui nodi autostradali Genova Est – Genova Ovest – Bolzaneto e sulla linea Voltri-Sestri, in modo da consentire il transito alle moto 125. Anche in Lungomare Canepa bisogna introdurre i rilevatori di velocità, perché, se non c’è coda, le quattro corsie si trasformano in una pista da Gran Premio di Formula Uno”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.

“Bisogna, inoltre, mantenere le centraline per il controllo dell’inquinamento – ha aggiunto Rossetti – sia dell’aria, sia acustico e inserirne di nuove negli snodi di maggiore traffico. A 35 giorni dal crollo, oltre a chiedere di liberare le strade e di decidere come e quando si farà il nuovo ponte, chiediamo a tutti i rappresentanti in Parlamento di dare voce a Genova e alle sue quotidiane sofferenze”.