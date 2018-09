I Carabinieri del NOR (Aliquota Radiomobile di Arenzano) nella mattinata di ieri hanno arrestato per furto aggravato un cittadino romeno di 41 anni, in Italia senza fissa e dimora, con precedenti di polizia.

Infatti, lo straniero è stato sorpreso in possesso di varie bottiglie di bevande alcoliche rubate poco prima all’interno del supermercato “Basko” sito in Via Taggia a Genova Prà.

La merce è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.