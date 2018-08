Crollo del Ponte Morandi, la tragedia vista dal cielo | Video

Tra le 11.36 e le 11.37 è crollata una lunga porzione del viadotto su cui corre l’A10, più conosciuto come ponte Morandi.

La situazione attuale vista dal cielo.

Si ricorda che il traffico stradale e quello ferroviario sono interrotti. Esiste il pericolo di fughe di gas ed è consigliato il più possibile di stare lontano dalla zona sia a livello di sicurezza, sia per permettere ai soccorsi di muoversi nel migliore dei modi.

E’ importante non recarsi nei pronto soccorsi genovesi se non per gravi motivazioni, in quanto è in atto un’emergenza.