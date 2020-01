Croce Rossa, un torneo di burraco per aiutare

Un torneo di burraco per aiutare le fasce più deboli della popolazione a La Spezia domenica 9 febbraio alle ore 15, al Sailor’s Club della Marina Militare in piazza d’Armi

Il ricavato della giornata solidale, organizzata con la collaborazione del Circolo Burraco “San Giorgio”, verrà utilizzato per sostenere le attività del centro di assistenza di via Bologna, a Mazzetta, in cui i volontari della Croce Rossa aiutano regolarmente più di 100 nuclei familiari in difficoltà economica distribuendo pacchi alimentari, vestiti, materiale didattico per i più piccoli, e nei casi più gravi pagando anche le utenze degli assistiti.