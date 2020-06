Domenica 28 Giugno: la Croce Bianca Genovese alla Fiera di San Pietro e Paolo 2020.

Anche quest’anno la Croce Bianca Genovese garantirà l’assistenza sanitaria della Fiera di S. Pietro e Paolo (zona Foce). Le postazioni si troveranno in Via Casaregis angolo Via Ruspoli e in Via Casaregis altezza Via San Pietro della Foce.

I nostri soccorritori del Gruppo Giovani e i nostri infermieri offriranno alla cittadinanza numerosi servizi gratuiti tra i quali:

📍Misurazione pressione arteriosa

📍Misurazione frequenza cardiaca

📍Misurazione saturazione di ossigeno

📍Misurazione glicemia capillare

📍Informazioni su iscrizioni e prenotazioni trasporti

📍Dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare (RCP)

📍Dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree (adulto e bambino).

Verranno inoltre distribuite gratuitamente mascherine chirurgiche alla popolazione. Le postazioni saranno anche un punto di primo soccorso con ossigeno e defibrillatore.