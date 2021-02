Crivello: mentre abbandonavamo l’aula Bucci ha gridato, pratica che ama particolarmente

“Abbiamo abbandonato la seduta del consiglio comunale di Genova, con tutta la minoranza, dopo il nostro voto contrario sulla riforma dei Municipi. Il sindaco Marco Bucci, mentre uscivamo, ha gridato (pratica che ama particolarmente): ‘Sarebbe un bel gesto se i consiglieri che hanno abbandonato l’aula rinunciassero al gettone di presenza, perché si tratta di soldi pubblici’.

Caro Bucci, le regole prevedono che al fine della corresponsione del gettone di presenza, per ‘effettiva partecipazione’ ai lavori del consiglio comunale, deve intendersi la partecipazione ad almeno due terzi della durata della seduta.

A proposito di presenze, cogliamo l’occasione per ricordare al sindaco Bucci che, come tutti i sindaci, riceve giustamente uno stipendio, che in tutto il suo mandato, a partire dal giugno 2017 sino ad oggi, non ha mai partecipato a una commissione consiliare, caso unico nella storia del Comune di Genova”.

Lo ha dichiarato ieri il capogruppo comunale di minoranza Gianni Crivello, replicando al sindaco Marco Bucci che aveva parlato di protesta strumentale.

