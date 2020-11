Criminalità e degrado nel Centro storico, abitanti Maddalena: ora basta

“Adesso basta”.

L’Associazione Abitanti della Maddalena (AMA) organizza per martedì 17 un presidio in via Garibaldi davanti a Palazzo Tursi per denunciare l’abbandono del Centro storico da parte delle istituzioni. L’appuntamento è alle 15.

“La situazione – hanno spiegato i responsbaili di AMA – peggiora ogni giorno.

Le problematiche già presenti sui nostri territori in questi ultimi anni sono state evidenziate dalla pandemia e dai progressivi lockdown.

Territori abbandonati dalle istituzioni, nessun progetto e nessun confronto con i cittadini, solo una politica fatta di slogan e di passerelle.

Il Teatro Altrove è chiuso da tre anni.

I servizi sociali di Piazza Posta vecchia sono stati spostati in Circonvallazione.

L’asilo nido Vico Rosa è circondato da attività illecite.

Il Laboratorio sociale di vico Papa utilizzato da tantissime associazioni è chiuso.

Palazzo Senarega scollegato dal quartiere e mai messo in connessione come prevedeva il progetto di riqualificazione.

I beni confiscati ai Canfarotta ancora chiusi.

Chi ne trae vantaggio sono le organizzazioni criminali che non arrestano i loro traffici ‘impreziositi’ dalla crisi economica e sociale.

Maddalena un quartiere dove vale tutto: sfruttamento della prostituzione, spaccio, alcool venduto a basso costo che genera comportamenti molesti e adesso arrivano anche le sale scommesse per un quartiere lunapark del consumo in una fase storica in cui le fragilità sociali sono amplificate e così chi affonda sempre di più sono i cittadini, i commercianti che resistono, gli abitanti che senza via di scampo decidono di andarsene, le persone fragili senza sostegno e progetti sociali di riscatto.

Per dire basta a tutto questo scenderemo in piazza, distanzianti, indossando le mascherine, rispettando le regole.

Tapperemo le nostre bocche ma non spegneremo la nostra voce”.