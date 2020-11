Caruggi in mano a loro, Volante accerchiata da stranieri. Corso: io sto con i poliziotti

“Onore a chi ogni giorno ha a che fare con gente come questa, mettendo a repentaglio la propria sicurezza per tutelare la nostra. Io sto con le Forze dell’ordine oggi, come sempre”.

Lo ha dichiarato la consigliera comunale e presidente della commissione Pari opportunità Francesca Corso (Lega) in merito al grave episodio avvenuto in via del Campo, dove ieri sera alcune decine di stranieri, creando un assembramento del tutto illegale, hanno accerchiato una Volante della Polizia.

Tensione sabato sera in via del Campo per una Volante accerchiata da stranieri