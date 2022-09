Crêuze di Chiavari, online il terzo video di promozione della rete sentieristica dedicato alle frazioni che collegano Maxena a Campodonico

Crêuze di Chiavari, online il terzo video di promozione della rete sentieristica. Crêuze di Chiavari, online il terzo video di promozione della rete sentieristica. Disponibile sulla pagina Facebook, sul canale YouTube del Comune di Chiavari e sul sito www.chiavariturismo.it .

Un percorso che parte dal Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne, costeggia il rio Campodonico e giunge alla “scalinata dei passaggi”, 900 gradini che portano alla cappella di San Bernardo. Attraversando fasce terrazzate, ulivi e mulattiere si arriva a Sanguineto e poi a Maxena. Nelle vicinanze della chiesa di S. Martino si imbocca “la Montada”, una scalinata che passa accanto alla strada carrabile e ad alcune case sparse, per poi scendere ripida fino al rio Campodonico e tornare al punto di partenza.

“Il progetto, realizzato con i fondi dell’imposta di soggiorno, si inserisce all’interno delle iniziative che abbiamo messo in campo per promuovere la nostra città e le sue peculiarità, anche durante le fiere del turismo – spiega l’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto – Un biglietto da visita per i turisti che sceglieranno Chiavari per le loro vacanze, anche fuori stagione, ma anche un’occasione per i cittadini di riscoprire e apprezzare il proprio territorio”.

Qui di seguito il link per scaricare il video https://we.tl/t-ha1LdSVS4i

In allegato un’immagine dell’anello delle tre frazioni.