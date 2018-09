Cremonese-Spezia, Marino: mi aspetto miglioramenti

Alla vigilia della sfida con la Cremonese, mister Marino fa il punto sul momento dei suoi dopo la sosta di campionato dovuta agli impegni delle nazionali.

“Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato molto, cercando di far entrare in condizione più giocatori possibile, lavorando sia sotto il piano fisico che sotto quello dell’organizzazione tattica; conosco il valore di questa squadra, ma ad ogni incontro mi aspetto qualche passo in avanti sotto tutti i punti di vista.

Noi tra i favoriti? Mai detto. Abbiamo cercato di fare il massimo sul mercato, allestendo una squadra competitiva che potesse affrontare un campionato difficile come la Serie B a diciannove squadre, portando in rosa almeno due giocatori di qualità per ogni ruolo; dovremo rimanere sempre concentrati, con questo nuovo format il margine di errore si è ridotto drasticamente.

Serviranno almeno due mesi per comprendere il nostro vero valore, ma anche per comprendere ciò che i nostri avversari potranno dire nel corso della stagione; noi guardiamo in casa nostra a prescindere dal momento di forma e dal gioco che sviluppano gli avversari.

Una fortuna avere una rosa ampia, sia perchè la competizione aiuta a tenere alto il livello degli allenamenti, sia perchè ho la possibilità di far rifiatare i calciatori, soprattutto visti i numerosi turni infrasettimanali; Bachini arrivato per far fronte all’infortunio di Erlic, è un ragazzo che non rientra in lista A e che ha già maturato esperienza in Serie C.

Di Natale? Sempre pronto a dispensare consigli ed a mettere la sua esperienza al servizio dei ragazzi, in particolare degli attaccanti più giovani, che hanno margini di miglioramento veramente importanti”.