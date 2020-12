Cremonese-Entella, Vivarini: Dobbiamo crescere come gruppo

Mister Vivarini commenta la sfida della sua Entella contro la Cremonese alla ricerca di punti pesanti per la classifica.

«Non ci sono partite in cui possiamo stare tranquillo, dobbiamo crescere come gruppo. Siamo sulla strada giusta, la squadra deve prendere sicurezza sul campo ma adesso urgono punti». Per l’Entella vincere sarebbe fondamentale: «Ogni partita sarà vitale, questa di più. La Cremonese è molto forte individualmente e ha giocatori che ho già allenato come Pinato, Buonaiuto e Ciofani. Sono fortissimi, ma se sono lì vuol dire che qualche problema ce l’hanno. Diciamo che in questo momento si parte alla pari e speriamo di andare in vantaggio».