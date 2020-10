CP Spezia: Prestare massima attenzione per i detriti fluviali in mare

“Le violente perturbazioni, che hanno colpito la Liguria nelle ultime ore, hanno provocato lo sversamento in mare di ingenti quantità di detriti fluviali, alberi e residui di ogni specie, che costituiscono intralcio e pericolo per la navigazione.”

Lo precisa la Capitaneria di Porto della Spezia consigliando a chi va per mare, sia per lavoro che per svago, la “massima attenzione per la presenza in mare di ostacoli alla navigazione, in galleggiamento e semi sommersi, nel tratto di costa dell’intera regione.”