Covid, riaperto al Maragliano reparto per pazienti internistici positivi

Il reparto ha una capienza di 20 letti

Il San Martino ha riaperto e convertito l’ex Clinica di Pneumologia al Maragliano in un reparto per pazienti internistici con positività al tampone da SARS-CoV-2.

In seguito all’ “evoluzione del quadro epidemiologico da Covid-19 e da influenza – si legge in una nota ospedaliera – la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino comunica di aver riaperto e convertito l’ex Clinica di Pneumologia ubicata al piano terra lato levante del Padiglione Maragliano, in reparto per pazienti internistici con positività al tampone da SARS-CoV-2.”

Il reparto è stato assegnato al professor Fulvio Braido, già direttore della struttura semplice dipartimentale Pneumologia per la Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio.