Covid | La Liguria nella black list della Svizzera

La Svizzera ha incluso la Liguria, oltre alla Gran Bretagna, Portogallo, Belgio, Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria, Marocco ed altri nell’elenco degli Stati e Regioni a rischio elevato di contagio da Covid-19.

La nuova lista entrerà in vigore a partire da lunedì 28 settembre. Chi entra in Svizzera da uno dei paesi e regioni nell’elenco dovrà passare dieci giorni in quarantena.

In totale sono 59 le zone ora soggette all’obbligo di quarantena, secondo l’elenco aggiornato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Una volta saputo dell’inserimento della Liguria in questa particolare ‘black list’, la Regione Liguria ha scritto, allegando l’opportuna documentazione di Alisa, al console generale di Svizzera in Italia e per conoscenza al ministro degli Esteri Di Maio affinché “le autorità svizzere tornino su una decisione che risulta falsata da dati disomogenei sul territorio regionale”.