Covid | Due deceduti in Liguria, nuovi sei casi. Salgono i guariti

Da Alisa, azienda sanitaria della Regione Liguria, arrivano i dati in merito ai positivi da Covid-19 per quanto riguarda la giornata odierna, martedì 14 luglio 2020.

Sono 1.561 i deceduti, 2 in più di ieri, mentre i guariti non più positivi salgono a quota 7.300, 4 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti ad oggi sono 167.739.

I casi totali = 10.038 (+6) di cui 1.239 individuati da test di screening o contact tracing e 8.799 in pazienti sintomatici.

Attualmente i positivi sono 1.177: nessun aumento rispetto a ieri.

Gli ospedalizzati sono 23, in diminuzione di un’unità e ‘0’ in terapia intensiva. Sono 171 in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 23 unità.

Gli ospedalizzati sono così divisi per Asl:

Asl1 = 8

Asl2 = 2

Asl3 (Villa Scassi) = 8

Asl4 = 1

Asl5 = 4

Attualmente i positivi per residenza:

IM = 103 (+0)

SV = 80 (+0)

GE = 827 (+0)

SP = 27 (+0)

Fuori regione = 49 (+0)

Altro o in verifica = 91 (+0)

Le “sorveglianze attive” sono 429 così divise per Asl:

Asl1 = 43

Asl2 = 67

Asl3 = 169

Asl4 = 85

Asl5 = 65

Bollettino medico ufficiale di Alisa del 14 luglio 2020