Presidente del CSS Locatelli: I vaccini sono stati un trionfo della scienza e della medicina e hanno salvato milioni di vite

Dopo aver ottenuto il via libera da Ema, Aifa e European centre for disease prevention and control, da lunedì 12 settembre in Italia proseguirà la campagna vaccinale contro il Covid-19 con le somministrazioni delle dosi booster dei nuovi “vaccini bivalenti” adattati, prodotti da Pfizer-BioNtech e da Moderna “aggiornati” per combattere le nuove varianti.

Ad annunciarlo il presidente del CSS, Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini, e il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, nel corso di una conferenza stampa organizzata nell’auditorium del ministero della Salute a Roma.

“La raccomandazione delle istituzioni sanitarie è di dare ulteriore continuità alla campagna vaccinale”, ha affermato Franco Locatelli nel corso della conferenza stampa.

I vaccini aggiornati si sono dimostrati in grado di “generare una risposta anticorpale nei confronti delle varianti Omicron Ba4 e 5 che sono quelle prevalenti e rappresentano il “96% di tutti i ceppi finora isolati in Italia”, ha spiegato Locatelli.

Secondo Locatelli che ha annunciato l’arrivo in Italia “a settembre di 19 milioni di dosi di vaccino bivalente” i vaccini “sono stati un trionfo della scienza e della medicina” e “hanno salvato milioni di vite”.

Ad oggi l’Italia ha donato 58 milioni di dosi di vaccino Covid-19. Di queste, 53 milioni sono state donate al programma Covax dell’Oms.