Covid, chiuse alcune scuole a Savona e Alassio

Purtroppo quello di Genova non è l’unico caso isolato.

Covid, oggi chiusa succursale Liceo Mazzini di Sestri Ponente

La scuola media statale di Alassio che si trova nell’Istituto Salesiano oggi riapre i battenti isolati dal resto del plesso scolastico e dopo che è stata fatta una sanificazione.

Invece, l’Istituto Salesiano, il cui direttore è risultato positivo, resterà chiuso.

L’istituto Maria Ausiliatrice di Alassio ha deciso, per precauzione e per salvaguardare alunni, insegnanti e la comunità di suore di non aprire la scuola in attesa dei risultati dei tamponi.

Ieri mattina c’era stato l’annuncio da parte di Asl 2: cinque classi in quarantena preventiva alle scuole medie di Legino a Savona, per via di un insegnante risultato positivo al Covid-19 con la dirigente scolastica che ha deciso di chiudere attivando la didattica a distanza.