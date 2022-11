Covid, Bassetti: in Chiesa tornare a darsi la mano come segno di pace

“Non capisco perché ci diamo ormai la mano come abbiano sempre fatto e in Chiesa non ci si può ancora scambiare il segno della pace in questo modo.

Bisogna tornare anche in chiesa a quello che facevamo fino al marzo del 2020.

Non sarà certo una stretta di mano che farà cambiare il corso di questo virus. Anche questo deve essere il segno del ritorno alla normalità”.

E’ il testo del posto pubblicato stamane su Facebook dal prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova.