Covid avanza, Toti: vietati spostamenti verso seconde case fino a lunedì incluso

“Il contagio è in crescita, anche se siamo lontani dai numeri dei giorni peggiori, ma occorre intervenire con tempestività. Per questo motivo stasera ho firmato un’ordinanza, che entrerà in vigore da domani fino al lunedì di Pasqua incluso, che vieta gli spostamenti verso le seconde case sia da fuori regione sia all’interno della Liguria tra Comuni diversi“.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“La restrizione – ha spiegato Toti – vale anche per le roulotte e le altre strutture fisse nei camping e per le imbarcazioni ancorate nei nostri porti turistici dove sia possibile pernottare.

Siamo sempre stati molto attenti a limitare al minimo le libertà individuali, ma pensiamo che in questa circostanza, visto che saremo comunque in zona rossa, la restrizione non sia particolarmente impattante né sugli spostamenti delle persone né sulle attività economiche.

Sfruttiamo al massimo questa circostanza per abbattere la curva dell’epidemia. Potrebbe essere necessario un prolungamento dopo Pasqua in mancanza di segnali confortanti: lo valuteremo dati alla mano.

Siamo ben distanti dalle giornate peggiori, ma è bene intervenire per tempo dato che siamo circondati da regioni con situazioni peggiori della nostra”.