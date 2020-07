Covid 19, Speranza: Dpcm prorogato fino al 31 luglio, serve prudenza

Confermato uso mascherine

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato in Senato il nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio delle misure anti Covid.

“Questo Governo – ha esordito Speranza – vuole prorogare il Dpcm con le misure anti Covid fino al 31 luglio”. Poi ha aggiunto: “La partita per sconfiggere il Covid è tutt’altro che terminata, serve prudenza.”

“Oggi i contagiatI (nel mondo) sono 13 milioni e mezzo milione i morti. Non possiamo abbassare la guardia, non dividiamoci su questo. Anche nella comunità scientifica sui dibatte ma nessuno dice che non bisogna mettere le mascherine, mantenere le distanze o lavarsi le mani.”

“Non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazione del virus accelera e non perde potenza”, ha poi aggiunto.

“Per riaccendere la nostra economia – spiega Speranza – non dobbiamo arretrare sulle misure di prevenzione, per questo il Governo vuole prorogare il Dpcm fino al 31 luglio. Resta l’obbligo delle mascherine e il divieto di ingresso da paesi extra Ue e controlli più stringenti su porti e aeroporti. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti. Il divieto di ingresso e transito riguarda ad oggi 13 paesi. Aggiorneremo costantemente questa lista e per tutti gli arrivi da paesi extra europei è confermata la quaratena di 14 giorni”.