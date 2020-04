Covid-19, ore 01:30 | 1.691.719 contagiati nel mondo, 102.136 morti

Le persone decedute finora a livello mondiale trovate positive al coronavirus hanno abbondantemente superato quota 100 mila e per la precisione sono 102.136.

E’ quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University.

Il numero complessivo di casi accertati è di 1.684.833, circa un quarto dei quali registrati negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti superano i 18.000 morti a causa del coronavirus I casi si avvicinano a quota 500mila (491.358). Oggi l’immagine shock pubblicata oggi dalla Bbc delle bare posizionate una accanto all’altra in fosse comuni vicino New York sono state. Sono, invece, 28.664, i guariti o dimessi dagli ospedali.

La Gran Bretagna sfiora la drammatica soglia psicologica di 1.000 morti in più per coronavirus in 24 ore, con altri 980 decessi, nuovo record assoluto in un singolo giorno per il Paese. Lo confermano i dati del dicastero della Sanità, con un totale di vittime registrate che sale a 8.958, in larga misura concentrati in Inghilterra (Londra). I contagi censiti superano intanto quota 70.000, (74.604). I pazienti guariti sono, invece, 374.

In Spagna nelle ultime 24 ore sono state registrate 605 nuove vittime. Lo ha annunciato il ministero della Salute spagnolo spiegando che si tratta del bilancio più basso dal 24 marzo e precisando che il totale dei morti di coronavirus nel Paese è 15.970, mente i contagiati sono 157.053. Le persone guarite sono 55.668.

In Francia sono 13.197 i morti di Coronavirus tenendo conto dei decessi in ospedale delle ultime 24 ore. Sono, invece, 125.930 i contagiati. I pazienti guariti sono 25.195.

In Russia, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 1.786 nuovi casi, raggiungendo un totale di 11.917 contagi. Lo fa sapere la task force nazionale per il contrasto all’epidemia. I morti sono stati invece 18, raggiungendo i 94 totali. 795 sono invece i pazienti guariti.

Ecco la mappa del contagio rielaborata dalla Johns Hopkins CSSE University di Baltimora