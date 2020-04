Bucci: + 30% spostamenti in città, brutto segnale. Così rischiamo restrizioni oltre 3 maggio

Genova, continuano ad aumentare le uscite di casa e gli spostamenti in citta’.

“Anche ieri – ha spiegato stasera il sindaco Marco Bucci – non e’ stata una bella giornata perché abbiamo avuto il 30% degli spostamenti in piu’ rispetto a giovedi’ scorso”.

Non e’ un bel segnale. Dobbiamo reagire in fretta perche’ propio in questi giorni e’ importante limitare gli spostamenti.

In questi ultimi giorni, non ci siamo comportati come avremmo dovuto. Stiamo a casa, altrimenti rischiamo di doverlo fare oltre il 3 maggio”.

Il sindaco ha poi ricordato che per controllare le strade nel weekend pasquale saranno in servizio oltre 500 persone, tra vigili e volontari della Protezione civile, e saranno previsti 40 posti di blocco.

A livello regionale, saranno in servizio 3.000 uomini delle Forze dell’ordine per evitare esodi interni e da fuori Liguria.

Nella nostra regione è stato istituito il divieto di recarsi nelle seconde case.