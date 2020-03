La notte scorsa quattro ventenni, sono stati fermati in auto, dopo aver acquistato alcolici in un supermercato e sono stati denunciati.

Il provvedimento, compiuto dalla polizia, è scattato per violazione del decreto Conte per fronteggiare il coronavirus.

In un’altra occasione un uomo di 48 anni, si è giustificato dicendo di aver litigato con la fidanzata e sarebbe uscito per non stare in casa.

Tuttavia il “motivo” non è bastato come giustificazione per spostarsi in auto, di notte in viale Brigata Bisagno. E così per un uomo di 48 anni è scattata la denuncia, anche perché era passato col semaforo rosso.