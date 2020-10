Area Sanremo TIM 2020 si svolgono nel completo rispetto delle norme anti-Covid

Nel corso dello scorso fine settimana, così come in quelli successivi, sono state – e saranno – prese tutte le precauzioni necessarie per garantirne lo svolgimento in completa sicurezza da parte di tutti: concorrenti, commissione, personale interno, sicurezza e tecnici.

Alleghiamo alcune foto che illustrano le modalità di accoglienza, attesa, audizioni ed esibizioni, dalle quali si può evincere quanto sopra.

Nonostante tutto, ci auguriamo che sia poi la musica ad attirare l’attenzione sulla manifestazione.