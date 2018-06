Costa Crociere, terminato il primo corso ITS Pasticceri e Panettieri di bordo

Ora 15 giovani sono pronti per imbarcarsi a bordo delle navi Costa

Con la cerimonia di consegna dei diplomi che si è tenuta presso l’Accademia Ospitalità Italiana Crociere di Villa Figoli Des Geneys di Arenzano, si è concluso il primo corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per Pasticceri e Panettieri di bordo, una vera e propria novità per la formazione tecnica superiore in Italia.

Il corso, della durata di circa un anno e mezzo, è stato organizzato da Costa Crociere e dalla Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, nell’ambito della programmazione di Regione Liguria.

Dopo le 2000 ore di formazione previste, tra lezioni in aula e training a bordo, il 100% degli studenti che si sono diplomati sono ora pronti ad entrare nell’organico del personale di bordo, assunti da Costa Crociere.

Si tratta di 15 ragazzi e ragazze, 4 panettieri e 11 pasticceri, di cui quattro liguri e il restante proveniente da tutta Italia.

Il percorso di Istruzione Tecnica Superiore, totalmente gratuito, è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dall’Università e Ricerca (MIUR). Il corpo docenti scelto per la gestione delle lezioni era costituito da professionisti e tecnici del settore con anni di esperienza, appartenenti in prevalenza al personale di bordo della flotta di Costa Crociere.

Villa Figoli Des Geneys, da novembre 2016 ospita la nuova Accademia Ospitalità Crociere. La struttura è dotata di 7 aule attrezzate, una biblioteca, sala esposizioni, sala arazzi multifunzionale, un’area ristorazione, un bar, una cucina e laboratori didattici di pasticceria, gelateria e panetteria per le lezioni. La villa, gioiello settecentesco in stile liberty, è inoltre dotata di alloggi presso i quali possono soggiornare gli studenti fuorisede, ed è circondata da un parco-giardino all’italiana di circa 35.000 m2.