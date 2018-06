Al golf di Albisola vince Anna Perino

SAVONA. 15 GIUG. La vigevanese Anna Perino si è aggiudicata al Golf Club di Albisola il prestigioso “Trofeo Banca Generali- Dupanloup Gioielli”, evento promosso da Alessandra Brandone, senior private banker di Banca Generale da Carla Dupanloup dell’omonima gioielleria di Savona. La Perino ha preceduto il garlendese Fabio Capello e l’albisolese Mani Taghdisirad. In gara 76 golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’ estero. Nel pomeriggio numerosi ospiti hanno potuto effettuare il test drive su due modelli di Maserati, messi a disposizione dalla concessionaria Forza. E’ seguita una breve presentazione degli sponsor, in una sala gremita di ospiti, quindi la premiazione, con i raffinati preziosi della Gioielleria Dupanloup e splendidi piatti in ceramica, realizzati dall’artista Renata Minuto, presente in sala. Gran finale per gli oltre 200 ospiti, con un raffinato cocktail proposto da Mauro Granone ed il suo staff, che prevedeva anche una sfiziosa entrèe firmata dallo chef Christian Mandura, giovane icona new age della ristorazione italiana,il tutto annaffiato dai vini della Cantina Reva di Monforte d’Alba. La serata è stata allietata dalla musica dal vivo di Eliana Zunino, accompagnta alla chitarra da Giangi. Tra i golfisti in gara anche l’ex portiere dell’Inter (e anche della Nazionale Campinone del Mondo in Spagna 1982) Ivano Bordon, i pluri campioni di golf, i fratelli Roberto e Carolina Durante, albenganesi. Tra gli ospiti Anna Maroscia, presidente della Dante Alighieri e la dottoressa Anna Rosa Gambino emerita direttrice generale della Camera di Commercio.

Questi i risultati.

Trofeo Banca Generali- Dupanloup Gioielli”.

Prima categoria: 1) Anna Perino ( Golf Club Vigevano), 37; 2) Fabio Capello (Garlenda), 37; 3) Mani Taghdisirad (Albisola), 36.

Seconda cat: 1) Filippo Guglieri (Albisola), 34; 2) Federico Bertelli (id.), 33; 3) Lucio Molinari (id.), 33.

Terza cat: 1) Roberto Miniscalco (Albisola), 35; 2) Stefano Mana (id.), 35; 3) Niccolò Tortarolo (id.), 34.

Primo lordo: Roberto Durante (Garlenda), 33. Primo senior: Palmiro Genesio (Arenzano), 34. Prima lady: Isabel Chillemi (Albisola), 33.

Premi speciali: Giovanni Grondona Viola (Albisola), Paolo Vitetta (Hermitage) e Carolina Durante (Garlenda).

CLAUDIO ALMANZI