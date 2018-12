Costa Crociere apre le vendite per i suoi itinerari, tante le novità

Costa Crociere apre le vendite per i suoi itinerari da aprile 2020 ad aprile 2021, che saranno già disponibili per la prenotazione nelle agenzie di viaggi e online.

La compagnia italiana ha in programma tante novità in aggiunta agli itinerari che hanno riscosso grande successo negli ultimi anni, in modo da attrarre sia chi non ha mai fatto una crociera prima sia chi è già un cliente affezionato.

La nuova ammiraglia Costa Smeralda, prima nave da crociera per il mercato globale alimentata a LNG, che farà il suo debutto ad ottobre 2019, sarà la protagonista dell’offerta Costa. Confermato anche nel 2020/21 l’itinerario di una settimana nel Mediterraneo occidentale, con la possibilità di imbarcare in tanti porti diversi, per il massimo della comodità: Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia/Roma e La Spezia. Costa Smeralda offrirà ai suoi ospiti il meglio dell’Italia per un’esperienza di viaggio unica, ispirata allo stile, all’ospitalità e al calore del Belpaese. A bordo anche un museo dedicato al design italiano, ben 11 ristoranti e lounge bar per scoprire le eccellenze del gusto italiane. Aù

nche Genova vedrà una crescita con l’arrivo, ogni venerdì da marzo a novembre 2020, di Costa Pacifica, nave costruita e battezzata proprio a Genova nel 2009, che segnerà inoltre il ritorno di una nave Costa a Malta in estate. Completamente nuovo sarà l’itinerario di Costa Diadema, che in primavera toccherà Savona, Napoli, Palermo, Valencia e Marsiglia, mentre in estate farà uno scalo lungo a Ibiza al posto di Valencia. Da non perdere le crociere di 11 giorni di Costa Victoria, che visiteranno località più piccole ma affascinanti nel Mediterraneo, come Tolone, Tarragona, Minorca, Ajaccio e isola d’Elba. Costa Deliziosa e Costa Luminosa andranno invece alla scoperta di Grecia e Croazia con imbarchi da Venezia e Bari, mentre Costa Mediterranea in estate offrirà l’itinerario nelle isole greche con partenza da Bari.

Un’altra grande novità riguarda il Giro del Mondo, il sogno di ogni viaggiatore, che Costa propone ogni anno dal 2011. Il Giro del Mondo in partenza su Costa Deliziosa da Savona l’8 gennaio 2021 avrà un itinerario mai visto prima, dedicato all’Africa e all’America, che comprende destinazioni come India, Maldive, Sud Africa, Terra del Fuoco, Cile, Perù e New York.

L’offerta Costa crescerà anche a Dubai, una destinazione che la compagnia italiana è stata la prima a lanciare nel 2006. Costa Diadema si posizionerà a Dubai già a partire da ottobre 2020, in modo da dare l’opportunità agli ospiti di visitare Expo 2020, che aprirà il 20 ottobre. L’itinerario, che proseguirà sino a marzo 2021, è infatti l’ideale per godersi Dubai con una sosta lunga di due giorni, per poi partire alla scoperta di Muscat, Doha e Abu Dhabi.

In Nord Europa, per l’estate 2020, da segnalare le crociere di Costa Fascinosa con Goteborg e i fiordi norvegesi di Stavanger e Geiranger, quelle di Costa Fortuna nei fiordi, in Islanda e in Regno Unito e Irlanda, quelle di Costa Favolosa a Capo Nord e di Costa Magica nelle più belle città del Baltico.

Dopo gli ottimi riscontri registrati negli anni precedenti, anche nell’inverno 2020/21 saranno proposte le crociere che visiteranno le più belle destinazioni di Caraibi, Sud America, India e Maldive, Mauritius e Madagascar e dell’Estremo Oriente.

Infine, una grande sorpresa per tutti i soci del CostaClub, il loyalty club di Costa Crociere. Sono previste ben due crociere di 15 giorni in esclusiva per loro, con itinerari unici nell’intera programmazione Costa. La prima partirà il 14 aprile 2020 su Costa Fortuna alla scoperta delle isole Azzorre, mentre la seconda il 22 novembre 2020 su Costa Magica con destinazione Terra Santa.