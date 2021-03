Cosseria, Cristo ligneo vandalizzato. Sindaco Molinaro: gesto inquietante

Il Cristo ligneo che si trova sulla strada che porta ai ruderi del castello di Cosseria, nel Savonese, è stato terribilmente sfregiato.

I vandali hanno inoltre spezzato le gambe infilandone poi una nel costato.

A scoprire l’atto vandalico sono stati alcuni biker che hanno contattato il sindaco di Cosseria inviandogli le foto.

“Un gesto orribile, ingiustificabile e assurdo – ha detto il sindaco Roberto Molinaro – Non ha spiegazioni qui a Cosseria, non mi viene in mente nessuno che possa anche solo immaginare un gesto del genere.

Non è sicuramente qualcosa che riguarda la fede, dato che tra le comunità delle varie religioni qui i rapporti sono ottimi.

E’ un gesto inquietante, che non ha spiegazioni. Non mi darò pace finché non avremo trovato il responsabile: credo che abbia bisogno di cure, oltre che di una pena severa”.

Ulteriori atti vandalici sono stati scoperti poco dopo anche nell’area del castello, dove sono state rimosse alcune lapidi che ricordavano caduti della Seconda Guerra Mondiale e della battaglia napoleonica.

Il Cristo è stato rimosso ed è a disposizione della magistratura che ha incaricato i carabinieri delle indagini.