Cosenza-Spezia 1-0, Dermaku manda ko le Aquile

Brutto stop per lo Spezia che cede per 1-0 in casa del Cosenza nel turno di Pasquetta interrompendo bruscamente la propria corsa verso i play off.

La partita viene decisa ad inizio ripresa da una zampata di Dermaku, in apertura di secondo tempo, regala il successo al Cosenza che batte lo Spezia.

L’episodio che ha rotto gli equilibri è stato però al ’13 quandoMora viene espulso per un netto tocco con il braccio su corner di Embalo, punito dal signor Piscopo con il calcio di rigore fallito poi da Tutino.

Ora l’imperativo per le Aquile è reagire prontamente al ko.

COSENZA CALCIO (3-4-3): Perina, Dermaku, Capela, Palmiero (80′ Sciaudone), Embalo (79′ Litteri), D’Orazio, Legittimo, Bruccini, Tutino, Bittante (86′ Garritano), Baez

Panchina: Quintiero, Saracco, Idda, Mungo, Litteri, Schetino, Sciaudone, Trovato, Garritano, Hristov

Allenatore: Piero Braglia

SPEZIA CALCIO (4-3-3): Lamanna, Augello, Mora, Ricci, Galabinov, Capdradossi, Bartolomei (65′ Maggiore), Terzi, Okereke, Vignali (81′ De Col), Da Cruz (70′ Gyasi)

Panchina: Manfredini, Barone, Brero, Pierini, Gyasi, De Francesco, Ligi, De Col, Maggiore

Allenatore: Pasquale Marino

Arbitro: Signor Fabio Piscopo di Imperia

Assistenti: Signor Vito Mastrodonato di Barletta e signor Mattia Scarpa di Reggio Emilia

IV Uomo: Signor Mario Cascone di Nocera Inferiore

Ammoniti: Dermaku (C), Terzi (S), Baez (C), Ricci (S), Bruccini (C), Legittimo (C)

Espulsi: Mora (S)

Angoli: 9-5

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.