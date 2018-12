Cortometraggi Cima Prod: dal Tigullio al Ponente international film festival

Dopo la presentazione dello scorso settembre, arrivano i primi lavori ufficiali firmati da CIMA Prod Srl, la nuova casa di produzioni cinematografiche radicata nel Tigullio ma con un ampio respiro, di livello sia nazionale che internazionale.

Si tratta dei due cortometraggi intitolati rispettivamente “Calceide” e “I Parenti del Frantoio Nero”, entrambi attualmente in concorso al prestigioso PIFF – Ponente International Film Festival: due progetti ultimati, al fianco di numerose altre lavorazioni in corso, anche di respiro estero e virate sul lungometraggio.

I due cortometraggi sono stati girati nei mesi scorsi. Nel primo, “Calceide”, la protagonista è una squadra di calcio, come lascia intendere il titolo. “Parliamo – affermano Nerio Bergesio e Maria Lodovica Marini, che hanno ideato la storia – della Fortis Entina, squadra della città di Clambari, che giocava in Rotalia nel campionato nazionale di serie B. L’ultimo campionato, però, aveva visto un epilogo triste: l’Entina si era classificata al quart’ultimo posto, aveva partecipato al playout ma era stata sconfitta, venendo pertanto retrocessa in serie C. Da questo preambolo nasce la nostra ironica descrizione, visiva e musicale, della surreale situazione vissuta a Chiavari dalla vera squadra locale”. Il video qui: https://vimeo.com/297121456

Secondo cortometraggio, è “I Parenti del Frantoio Nero”: nato da un’idea di Nerio Bergesio, Maria Lodovica Marini, Giorgio Primicerio e Michela Resi, vuole essere una satira rispetto ai nostri tempi. “Prendiamo spunto – dicono gli autori – dalla iperinvasività della pubblicità odierna. Stanchi della perfezione degli spot stile ‘Famiglia del Mulino Bianco’, ci siamo inventati “I Parenti del Frantoio Nero”. Una famiglia sui generis, un po’ sopra le righe, per niente perfetta, che ha grandi uliveti e fa un discutibile ed improbabile olio nero. Olive e olio sono tra i prodotti liguri di qualità, il nero è una metafora dell’occulto, del torbido e dell’olio nero per eccellenza – il Petrolio – che ha creato e crea notevoli diseguaglianze e disequilibri mondiali. Lo spot segue la canzone di Nerio Bergesio, che spiega cosa succede alla grottesca famiglia”. Il video qui: https://vimeo.com/298450633

Entrambi i “corti” sono stati presentati al PIFF – Ponente International Film Festival e sono in concorso. La prima proiezione è avvenuta a Sanremo, questa settimana si terrà la seconda a Bordighera. In programma quest’anno vi sono 17 film e 21 cortometraggi da tutto il mondo, con particolare attenzione alle produzioni liguri.

Alla ricerca di una valorizzazione della cultura cinematografica sul territorio, il Festival quest’anno si arricchisce di ulteriori contributi da parte di realtà creative liguri tra le più interessanti e innovative (oltre a CIMA Prod Srl, ci sono Associazione Sanremo Cinema, Teatro del Banchéro di Taggia, ZuccherArte e Land Network di Genova). Un ponte ideale da Ponente a Levante che molti artisti hanno entusiasticamente contribuito a creare, per ricostruire con la fantasia quel collegamento in cemento miseramente crollato.

CIMA Prod Srl nasce il 3 maggio 2018 a Chiavari da diverse esperienze cinematografiche, dai circoli del cinema Lamaca Gioconda e La Contessa Berta e dai festival FOOD IN FILM FESTIVAL e CIMAMERICHE Film Festival della Migrazione e del Gusto, da cui mutua parte del nome. Opera nel settore della comunicazione cinematografica, audiovisiva e musicale, con attività che spaziano dalla preproduzione alla produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, radiofonica, pubblicitaria e al video, alla fotografia ed alle registrazioni musicali e sonore.