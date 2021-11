Il corteo No Green pass è partito da piazza della Vittoria, sono entrati in Corso Buenos Aires e all’altezza di corso Torino hanno girato per via Barabino. Il percorso prevede l’attraversamento di Galleria Colombo, via Piave, Corso Italia per arrivare in Piazza Rossetti.

Soliti striscione “No Draghi, No Green pass”, ma anche “Studenti solidali con Rotterdam”.

Il video del corteo in corso Torino