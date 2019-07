Corso Perrone è chiuso per demolizione pile 1 e 2

Al via a partire da oggi due nuovi divieti di circolazione in corso Perrone a Genova per la demolizione delle pile 1 e 2 del viadotto Morandi.

“Da oggi e fino a cessate esigenze – si legge nella nota – è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in corso Perrone, nel tratto compreso tra via Perini e via Borzoli, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì; dalle ore 9 alle ore 18 il sabato e la domenica; dalle ore 21 alle ore 6 limitatamente al periodo compreso tra il 25 e il 29 luglio”.