Coronavirus | Quinta vittima in Italia: è un 88enne lombardo

Nessun problema per forniture supermarket

C’è un quinto morto in Italia per il coronavirus si tratta di un anziano di 88 anni di Caselle Landi, sempre in Lombardia.

Proprio questa mattina avevamo dato la notizia del decesso di un 84enne ricoverato a Bergamo.

Il Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli comunica il numero dei nuovi contagiati che arriva a 219.

Nei 219 casi complessivi accertati di coronavirus in Italia, ha spiegato Borrelli, sono comprese le 5 vittime e il ricercatore rientrato da Wuhan che è guarito e che è stato dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi.

Al momento, si registrano 167 contagiati in Lombardia (fra cui le 4 vittime), 27 in Veneto (compreso il deceduto Vo’ Euganeo), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso).

Dei 213 positivi, 99 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha chiesto un coordinamento unico nazionale con le regioni e a non effettuare iniziative unilateriali: “E’ necessario un centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico”.

Da puntualizzare, spiega il vicepresidente di Confcommercio, come non ci siano problemi di scorte alimentari nei magazzini dei supermercati anche per i market situati nelle ‘zone rosse’.

Alcuni dei passeggeri di un volo Alitalia, proveniente dall’Italia, sono stati bloccati all’aeroporto di Mauritius subito dopo lo sbarco con la richiesta di effettuare la quarantena, oppure di ritornare in Italia.

Si tratta di una quarantina di passeggeri provenienti dalla Lombardia e dal Veneto per cui Alitalia ne sta predisponendo il rientro immediato.

A Lione, in Francia, un bus Flixbus proveniente dal Nord Italia è stato bloccato dopo che una passeggera, allarmata per la forte tosse dell’autista, ha chiamato le autorità. I passeggeri del pullman, secondo quanto riportano media locali, sarebbero stati bloccati, intorno alle 7 a Perrache e lì confinati, mentre l’autista del pullman, proveniente da Milano è stato caricato in ambulanza e ricoverato in ospedale per effettuare le necessarie analisi.

Lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per domani è stato differito a data da destinarsi.

