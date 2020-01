Coronavirus | Due casi accertati a Roma, coppia ricoverata allo Spallanzani

E’ allarme coronavirus in Italia. Sono stati accertati due casi a Roma.

I due casi accertati riguardano due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese in vacanza. Attualmente sono ricoverati allo Spallanzani in isolamento e sono in buone condizioni.

“Siamo vigili e molto attenti – ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte”. Che ha spiegato come attualmente sia stato chiuso il traffico aereo da e per la Cina.

“Lo Spallanzani – ha aggiunto Conte – è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale”.

Sono state effettuate attente verifiche per ricostruire il percorso, al fine di “isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato”.

La coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani è originaria della provincia di Wuhan. Secondo quanto si è appreso erano arrivati lo scorso 23 gennaio a Milano. Dopo alcune tappe per l’Italia sono arrivati a Roma. Ieri sera si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati presi in carico da personale del 118 e ricoverati allo Spallanzani.

Nel mentre è stata sigillata la stanza dell’hotel Palatino in centro a Roma, in via Cavour, dove negli ultimi giorni aveva soggiornato la coppia di cinesi ora ricoverata all’ospedale Spallanzani per permetterne la decontaminazione.

Sono state avviate anche tutte le misure previste dai protocolli sia per quanto riguarda alcune persone dell’albergo, sia riguardo gli altri componenti del gruppo di turisti. “Al momento – secondo quanto comunica l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio – sono tutti asintomatici e non destano preoccupazione”.