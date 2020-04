Gli appuntamenti on air de Le Cafe des Artistes

Per adeguarsi alle recenti norme e in un periodo di evidente difficoltà, gli eventi del Gruppo Artistico Le cafe des artistes di aprile e maggio saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook ART SPACE GRUPPO ARTISTICO LE CAFEDES ARTISTES negli orari indicati. I video resteranno disponibili sulla pagina Facebook anche successivamente alla diretta.

Ecco il programma:

· LUNEDÌ’ 20 APRILE, ORE 16.00: presentazione del programma eventi aprile/maggio e delle nuove modalità di partecipazione.

· GIOVEDÌ’ 30 APRILE, ORE 16.00: Presentazione del libro di ricette “In cibo veritas, cucina creativa ed etnica”, nato dalle serate di degustazione all’Art Space. Il libro è una pubblicazione: Gruppo Artistico Le cafe des artistes ed acquistabile per ora solo on line alla pagina https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/cucina/537159/in-cibo-veritas-cucina-creativa-e-etnica/

Per gli appuntamenti di degustazione on air, nei giorni precedenti alla diretta verranno forniti i dettagli degli ingredienti attraverso la pagina Facebook e via email , chi vorrà potrà non solo così seguire lo “show cooking”, ma anche mettere immediatamente in pratica quanto trasmesso.

· DOMENICA 17 MAGGIO, ORE 12.30: “IN CIBO VERITAS – ON AIR” – speciale cucina argentina. Le tre specialità della cucina argentina cucinate saranno: EMPANADAS, ASADO ARGENTINO, MANTECOL.

· MERCOLEDÌ’ 20 MAGGIO, ORE19.30: “CUCINA CREATIVA – speciale Blog – ON AIR”. Le ricette tratte dal blog www.giallozafferano.it/viaggiandomangiando/ cucinate saranno: cevice di pesce, baccalà mantecato alla veneziana, cheesecake senza glutine ai frutti di bosco.

· GIOVEDÌ’ 28 MAGGIO, ORE 17.00: pomeriggio soci con “IN APERITIVO VERITAS”, specialità etniche a buffet.