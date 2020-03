Coronavirus | Dalle Chiese valdesi e metodiste 8 milioni di euro

“Le Chiese valdesi e metodiste e le loro organizzazioni di servizio sociale, educativo, culturale, partecipano pienamente alla sofferenza e alle preoccupazioni, ma anche alla volontà di condivisione delle speranze e delle migliori espressioni di impegno solidale che attraversano in questo tempo di emergenza la vita del Paese in tutte le sue componenti, con uno sguardo particolarmente attento alle realtà più vulnerabili e marginali”. E’ quanto si legge in una nota.

La Tavola valdese “avvertendo, per le chiese che rappresenta, la responsabilità di contribuire anche con mezzi straordinari all’impegno diretto a fronteggiare la crisi sanitaria, sociale ed economica prodotta dal diffondersi del virus Covid-19” ha deciso di stanziare 8 milioni di euro, ricavati dai fondi dell’Otto per mille assegnati annualmente alle Chiese valdesi e metodiste, al fine di costituire un fondo speciale.

Dopo un attenta valutazione verranno effettuate “scelte motivate, non affrettate, non emotive, da confrontare con soggetti istituzionali ed enti del terzo settore”.

Tali linee di azione si muoveranno lungo due direttrici: la prima è concentrata sui “bisogni immediati e urgenti, soprattutto di tipo sanitario”.

La seconda direttrice riguarda “le necessità della ripresa oltre l’emergenza, considerando ciò che ancora non si vede: le voragini di disagio, esclusione e impoverimento nelle quali precipiteranno le categorie sociali più esposte alle conseguenze del blocco prolungato di attività produttive e reti di sostegno sociale e delle scelte di redistribuzione di risorse umane e finanziarie imposte in questi mesi dalle misure adottate per frenare il contagio”.