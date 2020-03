Coronavirus | Contagiati Luis Sepulveda e la moglie

Luis Sepulveda e la moglie Carmen Yanez sono risultati positivi al test del coronavirus.

Lo scrittore cileno e la moglie, che abitano in spagna, hanno presentato i primi sintomi due giorni dopo il rientro da un festival letterario a Póvoa de Varzim, in Portogallo.

Il contagio è stato confermato ieri dalle autorità sanitarie.

Sepulveda (70 anni) e la moglie, la poetessa Carmen Yáñez (66 anni), secondo quanto riporta Pubblico, erano stati in Portogallo dal 18 al 23 febbraio ed i primi sintomi erano comparsi il 25, ma al momento non ci sono informazioni per stabilire se la malattia sia stata contratta in Portogallo.

Ieri Yanez aveva dichiarato di stare bene, comunque entrambi sono stati trasferiti al Central University Hospital of Asturias, a Oviedo, in isolamento.

I medici cercano di identificare le persone con cui sono venuti a più stretto contatto con lo scrittore e la moglie negli ultimi tempi.

“La direzione generale della Salute è stata informata di un caso confermato di COVID-19 nel Principato delle Asturie, in seguito identificato come lo scrittore Luis Sepúlveda, che è stato nella regione settentrionale del Portogallo il 18 e 23 febbraio. La diagnosi di laboratorio è stata positiva, in attesa di conferma da parte del laboratorio nazionale di riferimento”, si legge in una nota delle autorità sanitarie locali, che sono in contatto con quelle nazionali.