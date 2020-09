Coronavirus, contagi nella comunità bengalese del Centro Storico: l’appello

E’ allarme nel centro Storico di Genova per un possibile focolaio di Covid che avrebbe colpito un gruppo di bengalesi.

Per questo motivo sarebbe stata chiusa al pubblico, a livello precauzionale, la moschea di Sottoripa al piano terra dell’edificio su piazza Caricamento che si erge tra vico del Serraglio e piazzetta Jacopo da Varagine con la moschea che sarebbe in attesa di sanificazione.

All’interno della comunità bengalese c’è preoccupazione. Anche per questo motivo la comunità ha costituito anche un gruppo di auto-aiuto per chi si trova in difficoltà a causa il virus.

Ieri, l’imam Arif Hasan su Youtube, in un messaggio aveva definito la situazione “molto grave” e aveva parlato di 25-30 casi.

Da indiscrezioni, sembra che ci siano 20 casi accertati e che siano in corso un cospicuo numero di tamponi.

Anche in un asilo nido, sempre del Centro Storico, si è registrato il primo caso di coronavirus in ambito scolastico in Liguria e riguarderebbe una bimba di 2 anni originaria proprio del Bangladesh che era stata ricoverata domenica al Gaslini e si attende l’esito dei tamponi su un altro bimbo, due maestre, un ausiliario e due cuoche.