Coronavirus, clamoroso serie A: verso la sospensione

Coronavirus, si complica la situazione del calcio, poche ore dopo il dpcm del governo che blinda Lombardia e 14 province.

Il ministro Spadafora rivolge un invito alla Figc a riconsiderare la situazione e Parma-Spal per il momento non si gioca. Le due squadre erano pronte a entrare in campo, ma sono state fatte rientrare negli spogliatoi. A quanto filtra sarebbero stati i calciatori a rifiutarsi di giocare per l’emergenza coronavirus e la partita, per ora, non inizierà.

Lo afferma in una nota il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. «Altre federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della Figc, Gravina, un supplemento di riflessione – spiega il ministro Spadafora.

Sono attimi di aggiornamento per sapere se le squadre, che comunque raggiungeranno i campi, scenderanno davvero in campo.