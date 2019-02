Cornigliano, circolo fracassone via Bertolotti: sanzione da Polizia Locale

“In via Bertolotti vi sono alcuni circoli che, come denunciano gli abitanti, nel fine settimana disturbano la quiete pubblica. Oggi in consiglio comunale ho quindi presentato un’interrogazione per sapere se sia stato eseguito un monitoraggio della situazione e se si èsiaprovveduto al controllo delle licenze”.

Lo ha dichiarato il consigliere comunale Valeriano Vacalebre (FdI).

“Sono nati circoli con dubbia licenza – ha aggiunto Vacalebre – che vendono anche alcolici e superalcolici, senza rispettare l’ordinanza.

La situazione risulta difficile al civico 120 rosso, dove c’è un circolo che fa attività notturna e al mattino gli esercenti vicini trovano residui delle nottate, visto che vengono lasciati rifiuti e degrado.

Pertanto, ho chiesto la possibilità di attuare un monitoraggio con verifica delle licenze”.

“Il circolo di via Bertolotti – ha replicato l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino – è inserito nel giro di controllo del VI Distretto della Polizia Locale.

È stato fatto un controllo sul disturbo della quiete pubblica lo scorso 3 febbraio e poiché è stato accertato che l’attività rumorosa era ancora in corso, il presidente è stato sanzionato in ottemperanza alla recente ordinanza anti alcol dell’11 gennaio 2019.

Confermo che i controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane”.