Lavori venuti maluccio, altro che “#lavorimeravigliosi #Genovameravigliosa”.

E’ l’ironico commento pubblicato l’altro giorno su fb dal capogruppo comunale del M5S Luca Pirondini, che ha preso in giro gli slogan del sindaco Marco Bucci allegando una foto piuttosto eloquente.

I lavori-beffa si riferiscono alla zona di piazza della Vittoria-via Cadorna.

Il caso è stato portato oggi in consiglio comunale anche dalla capogruppo del Pd, Cristina Lodi, che ha presentato un’interrogazione sul palo semaforico installato in mezzo alle rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche

“Questa situazione – ha replicato l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella – è stata un po’ ‘cavalcata’. I semafori avrebbero dovuto essere installati per consentire l’attraversamento delle persone che volevano andare al mercatino di Natale.

Sono stati installati tenendo conto dei limiti minimi per il passaggio in quanto in quel momento c’erano degli ingombri che, ora, non ci sono più.

A questo punto la società Itinera, responsabile dell’installazione, ha provveduto a spostarli, in modo da aumentare la larghezza: centimetri in più oltre i limiti, comunque, di legge.

L’amministrazione non ha pagato nulla per questo lavoro, in quanto è in capo alla società che si occupa dei lavori della messa in sicurezza del Bisagno”.