Coppia controllata: lui trovato con stupefacente, lei trasgredisce prescrizioni tribunale

E’ successo ieri pomeriggio alla Spezia

Verso le ore 16.30 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante procedeva al normale controllo di una coppia di persone in via Veneto.

Il giovane, un 25enne albanese con vari precedenti di polizia, veniva trovato in possesso di alcune dosi, qualificabili comunque come modica quantità di sostanza stupefacente del tipo ketamina e hashish che venivano sequestrate.

La donna che lo accompagnava, risultata essere una 37enne residente a La Spezia con vari precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, risultava sottoposta alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova ai servizi sociali dal 27 gennaio u.s.

Tale misura, concessale dal Tribunale di Sorveglianza di Genova in sostituzione alla misura detentiva, impone alla diretta interessata una serie di obblighi e prescrizioni tra cui quella di non accompagnarsi a pregiudicati e tossicodipendenti.

Stante l’inosservanza a tali prescrizioni, la donna è stata segnalata alla competente Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza, mentre il giovane veniva segnalato alla locale Prefettura quale assuntore ai sensi dell’art.75 Dpr 309/90.