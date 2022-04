Loano, in piazza Rocca il concerto di Sherrita Duran, domenica 24 alle 16.30 la riviera ospiterà lo spettacolo della cantante americana

L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Eccoci Eventi con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Durante la serata Sherrita Duran proporrà brani di diversi generi: dal jazz al blues fino alle grandi interpretazioni delle star internazionali della musica pop. Una voce calda come la sua California, un timbro morbido e vellutato, del tutto particolare, un’estensione senza confini e un’ottima tecnica che le permette grande versatilità in ogni stile musicale; una fortissima passione fin da piccola per la lirica e i musical; un innato talento compositivo: Sherrita è davvero un’artista a tutto tondo.

La voce di Sherrita stupisce e rapisce l’ascoltatore al punto che il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l’ha definita ‘’Un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black’’. Da quando è in Italia Sherrita ha collaborato con numerosi artisti: come vocalist di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Mauro Ermanno Giovanardi (I La Crus), il Maestro Fio Zanotti, il DJ Molella (Radio Deejay, M2o) con il rapper Mondo Marcio incide la canzone Segui la stella e partecipa al video musicale e molti altri artisti.

Non manca di rivisitare in versione House diverse canzoni di grande successo: “Una storia importante” di Eros Ramazzotti, “No one” di Alicia Keys, “I will survive” di Gloria Gaynor e Tomorrow. Nel 2009, insieme ad altri artisti tra i quali Katia Ricciarelli, Riccardo Fogli, Little Tony, Silvia Mezzanotte e Andrea Mingardi, partecipa alla compilation “Caro Papà Natale 2” con la canzone “The dream of Christmas”, realizzata insieme al DJ Molella. Il CD venderà oltre ottantamila copie e sarà premiato con il Disco d’oro nel 2009 e con il Disco di platino nel 2010.

Sempre più apprezzata, appare nel frattempo in diverse trasmissioni televisive per il grande pubblico: a “Cultura Moderna”, a “Sei un mito” dove vince la puntata imitando Tina Turner, a “Tutte le mattine” di Maurizio Costanzo dove canta “Summertime” accompagnata dalla band di Demo Morselli. Sulle reti Rai compare nella trasmissione “I Raccomandati” accompagnata dall’amica Carol Alt e a “Tutto benessere”. Nel 2009 prende parte come cantante e attrice allo spot dell’Oral cancer day 2009, mandato in onda dalla Rai, da Mediaset e proposto nei cinema, negli aeroporti e nelle stazioni della metropolitane italiane. Ospite della finale di Miss Padania e il Milano Gospel Festival nel 2009.

Dalle radio più importanti (RaiRadio1, Radio 101, Radio Deejay, Radio KissKiss ) a quelle locali Sherrita è richiesta per interviste e spesso presta la propria voce per jingles e sigle. Tiene anche molti concerti gospel e jazz, blues, dance e lirica in tutta Italia, rigorosamente live. La notorietà di Sherrita cresce e la sua presenza è sempre più richiesta nei locali più prestigiosi, nei festival e nelle maggiori manifestazioni dove la vedono ospite come nella finale di Miss Padania, Milano Gospel Festival. Trasimeno Blues Festival, Toscana Gospel Festival, Ascona Jazz Festival al Piacenza Jazz Ufficio Stampa Comune di Loano Festival, Al Val Tidone Festival e al Festival Internazionale di Imola “Da Bach a Bartok” .

Grazie allo spettacolo teatrale “Notorius” (un mix di musica lirica associata al rock) dove copre il ruolo di soprano protagonista insieme ad altre due cantanti, calca i palcoscenici dei teatri più importanti d’Italia come il Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Coccia di Novara e il Teatro Fraschini di Pavia e molti altri teatri italiani. Grazie allo spettacolo teatrale “Notorius” (un mix di musica lirica associata al rock) dove copre il ruolo di soprano protagonista insieme ad altre due cantanti, calca i palcoscenici dei teatri più importanti d’Italia. Nel dicembre 2008 presso il Conservatorio di Piacenza riceve la nomina di art show director del Nicolini Gospel Choir, composto da oltre cento elementi. Dal dicembre 2010 è vocal coach e solista dell’Italian Gospel Choir, formato da professionisti e diretto da importanti maestri tra i quali Peppe Vessicchio, Fio Zanotti e Fabio Perversi.

Sherrita, cantante e cantautrice americana, prende il volo con l’album “Time of the butterfly”: una collezione di undici canzoni inedite che nascono dal profondo del suo cuore e accompagnano l’ascoltatore in un viaggio d’ispirazione lyric-soul accompagnata dagli arrangiamenti del produttore musicale Gianmaria Scattolin. Il suo CD esce il 18 marzo 2010, giorno del suo compleanno. Nel novembre 2011, al Chiambretti Music Show, Sherrita e l’Italian Gospel Choir partecipano con la nota canzone di Laura Pausini “La solitudine”.

L’aprile 2012 vede l’uscita della compilation lounge “Zu-Groove Summer Vibes”, realizzata dal produttore, arrangiatore e musicista Andrea Zuppini, alla quale Sherrita partecipa come cantautrice con due brani: “Mister Mambo” e “Upside Down”. Nel febbraio 2012 il Festival di Sanremo chiama e Sherrita accompagna Adriano Celentano in entrambe le sue apparizioni, sotto la direzione del maestro Fio Zanotti.

Nell’ottobre 2013 Sherrita viene chiamata dallo Staff di Gianni Morandi dove ricopre il ruolo di Vocalist per lo spettacolo “Gianni Morandi Arena Live 2013” in diretta su Canale 5. Nel 2014 ha preso parte nella tournée teatrale del musical The Sisters, La Via Del Successo, dove ha ricoperto un ruolo di protagonista con altre 2 cantanti. Nel maggio 2017 il suo nuovo album “Keep Shining” collezioni di 9 brani di genere Gospel/R&B suonati e arrangiati dal maestro Marco De Domenico.

Nel febbraio 2019 il Festival di Sanremo la richiama e questa volta accompagna per le 4 serate del Festival, insieme al suo coro Gospel, il cantante Irama con la canzone “La ragazza con il cuore di latta”, dove le è stata affidata una parte solista nella canzone. Sherrita è attualmente impegnata in diversi progetti paralleli alla sua professione di docente di canto e dal dicembre 2011 insieme al marito ha cominciato un progetto nelle carceri italiane, chiamato “Smile Of Grace” dove esegue concerti di musica gospel per i detenuti e il personale delle carceri, portando attraverso la musica un messaggio di amore, gioia, perdono, speranza. Sostenuta da una non comune versatilità vocale che le permette di spaziare dal gospel, alla lirica e al musical, Sherrita esprime il suo canto interiore con passione e originalità. Sherrita con il suo canto trasmette la pace, la gioia e l’amore di Dio.