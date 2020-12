Coppia aggredita, giovane non potrà andare a Sarzana per un anno

Non potrà tornare a Sarzana per parecchio tempo il giovane già denunciato dai poliziotti del Commissariato un paio di giorni fa, per i noti fatti di piazza Garibaldi, ai danni di una coppia in transito a bordo della propria auto, cui lo stesso impediva il passaggio.

Al ventenne di Ameglia, infatti, non nuovo a condotte simili, è stato notificato nel pomeriggio di ieri il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, emesso dal Questore della Spezia, provvedimento che non gli consentirà per un anno di tornare a Sarzana, comune che l’ha visto esprimersi in più azioni violente negli ultimi mesi.