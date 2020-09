Il sorteggio del tabellone di Coppa Italia ha deciso: potrebbe esserci un derby della Lanterna in più in stagione a novembre.

Ingresso al terzo turno eliminatorio, nell’ultima settimana del mese di ottobre, per un incontro al Ferraris contro la vincente del match che il Chievo Verona disputerà contro Catanzaro o Virtus Francavilla. E’ stato sorteggiato il tabellone dell’edizione 2020/21 della Coppa Italia, vinta nell’ultima stagione dal Napoli. In caso di superamento del turno, i rossoblù di mister Maran potrebbero incontrare la Sampdoria sul finire di novembre. Nella parte del tabellone dove è posizionato il Grifone, ci sono i campioni d’Italia della Juventus che entreranno in gioco a partire dagli ottavi.

Uscirà dalla sfida Südtirol-Sassari (in programma il 23 settembre prossimo) e da quella seguente tra la vincente del primo turno eliminatorio e la Salernitana (secondo turno, 30 settembre) l’avversaria della Sampdoria nel terzo turno della Coppa Italia 2020/21, previsto per il 28 ottobre.

Quarto turno. Come si evince dal sorteggio del tabellone, effettuato nel primo pomeriggio nella sede milanese della Lega Serie A, in caso di passaggio al quarto turno (25 novembre) i blucerchiati affronteranno chi avrà la meglio tra Catanzaro e Virtus Francavilla (avversarie nel primo turno), ChievoVerona (che entrerà nel secondo turno) e Genoa (dentro nel terzo turno). Agli ottavi, fissati per mercoledì 13 e mercoledì 20 gennaio 2020, figura la Juventus.