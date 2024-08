Coppa Italia, Salernitana-Spezia 8-7 ai rigori: aquilotti fuori

Emozioni e colpi di scena all’Arechi

La Coppa Italia regala spettacolo e adrenalina con la sfida tra Salernitana e Spezia, conclusasi 8-7 ai rigori in favore dei granata. Dopo un match ricco di emozioni e un 3-3 al termine dei tempi regolamentari, è stata la parata decisiva di Sepe a regalare il passaggio del turno alla squadra campana.

Primo tempo: Spezia inarrestabile

Lo Spezia parte forte e sfiora il gol dopo soli quattro minuti: Soleri approfitta di un’uscita a vuoto di Sepe, ma è Bronn a salvare la Salernitana sulla linea. I liguri continuano a spingere e al 43′ passano in vantaggio con Candelari, al suo primo gol tra i professionisti. Due minuti dopo, Soleri raddoppia con un destro spettacolare sotto l’incrocio, chiudendo il primo tempo sul 2-0 per lo Spezia.

Secondo tempo: la rimonta granata

La Salernitana rientra in campo determinata a riaprire il match. Ci pensa Kallon al 53′ con una prodezza balistica: sinistro a giro sotto l’incrocio e i granata tornano in partita. Il botta e risposta continua: Soleri sigla la sua doppietta personale al 59′, ma il Var conferma il gol solo dopo una revisione per fuorigioco. La Salernitana non demorde e al 69′ Dia trasforma un rigore, conquistato da Amatucci, portando i suoi sul 3-2. Il senegalese è ancora protagonista al 93′, quando firma il 3-3 che porta la gara ai rigori.

Rigori: Sepe decisivo, Salernitana avanti

Nella lotteria dei rigori, i giocatori della Salernitana non sbagliano un colpo. L’eroe della serata è Sepe, che para il rigore decisivo di Nagy, regalando ai granata il passaggio del turno. Ora la Salernitana affronterà l’Udinese nel prossimo turno di Coppa Italia, continuando il sogno nella competizione.

Il tabellino

Salernitana – Spezia 8 – 7 (3-3)

Marcatori : 43′ pt Candelari (SP), 45′ pt, 12’ st Soleri (SP), 8′ st Kallon (SA), 24’ st rig., 48’ st Dia (SA).

Salernitana: Sepe, Velthuis, Daniliuc, Coulibaly M. (29’ st Simy), Dia, Valencia (36’ st Braaf), Bronn, Njoh (29’ st Bradaric), Maggiore (14’ st Legowski), Amatucci, Sfait (1′ st Kallon). A disposizione: Fiorillo, Salvati, Gentile, Coulibaly L., Jimenez, Iervolino, Guccione, Di Vico. All. Giovanni Martusciello.

Spezia: Sarr, Wisniewski, Esposito S., Falcinelli (28’ st Di Serio), Bandinelli (28’ st Nagy), Soleri (33’ st Esposito F.), Aurelio (41’ st Hristov), Vignali, Candelari (33’ st Elia), Mateju, Bertola. A disposizione: Mascardi, Mosti, Degli Innocenti, Corradini, Benvenuto, Giorgeschi. All. Luca D’Angelo

Arbitro: Daniele Rutella di Enna.

Assistenti: Francesco Cortese (Palermo) – Eugenio Scarpa (Collegno). IV Ufficiale: Domenico Leone (Barletta). Var; Matteo Gariglio (Pinerolo). AVar: Giacomo Paganessi (Bergamo).

Ammoniti: Coulibaly M. (SA), Bertola, Elia (SP).

Angoli: 7 – 7

Recupero: 2′ pt, 7’ st.

Il dopo partita con Soleri e Mister D’Angelo