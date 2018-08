Coppa Italia C: Juve B con Albissola e Cuneo

E’ la Juventus U23 la squadra che si unisce all’Albissola e al Cuneo nel Girone A della fase eliminatoria di Coppa Italia serie C 2018 – 2019.

E’ quanto ha stabilito la Lega Pro con il comunicato emesso ieri 6 agosto.

La formazione torinese scenderà in campo nella seconda giornata e, come da regolamento, incontrerà la squadra perdente la prima giornata o, in caso di pareggio, la squadra che ha giocato in casa.

Sarà dunque una grande sfida per la formazione savonese noepromossa in categoria e una novità assoluta visto che la formazione B della Juve esordisce in questa stagione nella nuova serie C.