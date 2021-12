Coppa d’Inverno con la regia FIT Liguria-Lubrano Tennis Academy, grazie alla collaborazione della Lubrano Tennis Academy

Coppa d’Inverno con la regia FIT Liguria-Lubrano Tennis Academy, con il comitato ligure della Federtennis ospita il girone di qualificazione tra Lazio, Toscana, Sardegna e Liguria.

Questa mattina, sui campi della Lubrano Tennis Academy, ha preso il via il Girone C di qualificazione alla fase finale della Coppa d’inverno. Il sorteggio degli accoppiamenti per la prima giornata ha decretato le sfide fra Liguria e Sardegna e fra Lazio e Toscana.

Gli incontri del girone assegnato alla Liguria termineranno l’8 dicembre, giorno in cui la prima rappresentativa del raggruppamento staccherà il biglietto per la finalissima di Tirrenia, in calendario dopo Natale a Tirrenia.

Proprio il Lazio si è imposto a Tirrenia nel 2019, con la Liguria arrivata quarta nell’occasione e vincitrice l’anno precedente. A Valletta Cambiaso scendono in campo per la Liguria Noah Canonico, classe 2008, tesserato country club Cuneo, Federico Pugliese e Daniela Gramaticopolo, entrambi 2008 del TC finale, Alberto Ciarapica, 2007 del TC Pegli, Davide Borzo nasca, 2007 del TC Spezia, Giorgia Simonetti, 2008 del Santa Margherita Ligure, Sofia Coati, 2007 della taggese e Camilla Giorgi, nata anche lei nel 2007, della Lubrano Tennis Academy. Capitani della nostra rappresentativa sono Marco Lubrano e Alberto Zizzini. Designata alla direzione del girone è la Giudice Arbitro Alessandra De Giorgi.

Ecco le altre formazioni. LAZIO: BRUNO Tommaso, CROCETTA Ludovico, FERRO Galatea,

LETI MESSINA Leonardo, MAIS Gaia, MARINO Fabiola, PETRILLO Greta, SAGONE Pietro,

BALESTRIERI Alessio, STELLA FERRAZZOLI Cecilia, GIULIANELLI Daniele, SONAGLIA Alice

TOSCANA: NAI Amanda, PIERRO Ludovica, PIERONI Sveva, ROZZI Anna, CACIOLLI Duccio,

SCHOLD Alberto, DE VIZIA Lorenzo, GRIBALDO Matteo

SARDEGNA: CIULLI Riccardo, PINNA Diego, SARRITZU Aleksey, SPANO Leonardo, FESTA Sara, RUSSU Giulia, BARLINI PISCHEDDA Valeria, DIDDA Aurora