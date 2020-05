Covid | Nessun contagio alla Casa di Riposo di Albissola Marina

Albissola Marina. Il Consigliere Laura Forzano, con delega alla Casa di Riposo C. Corrado del Comune di Albissola Marina, è felice di comunicare che la “nostra struttura ha ricevuto in donazione, tramite la Regione Liguria, un apparato e servizio di video conferenza, munito di un monitor 23″ touchscreen che permetterà ai familiari, scaricando un’apposita applicazione, di poter vedere e parlare più agevolmente con i propri cari, ospiti della struttura comunale”.

“Considerata l’ottimale situazione sanitaria – prosegue Laura Forzano – non vi sono infatti positivi, è oltremodo indispensabile mantenere l’isolamento, già in essere dal 24 febbraio a tutela dei nostri nonni.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale ed alla coordinatrice della nostra Casa di Riposo che, attraverso anche semplici video chiamate, si sono sempre adoperati per far si che gli ospiti potessero mantenere il piu’ possibile i contatti con il mondo esterno. Con il nuovo sistema, attraverso un monitor più grande e una postazione stabile ci auguriamo sarà possibile per i familiari ‘accorciare la distanza’, sperando che questa situazione di emergenza termini al più presto e poter ritornare ad abbracciare le persone care.